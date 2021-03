TCU acha indícios de irregularidades nas obras da Refinaria do Nordeste Obra é citada como fonte de desvio de dinheiro público na investigação da Operação Castelo de Areia, deflagrada pela Polícia Federal.

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) achou indícios de irregularidades nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, também chamada de Refinaria do Nordeste. A refinaria é citada como fonte de desvio de dinheiro público na investigação da Operação Castelo de Areia, deflagrada pela Polícia Federal.



Segundo o relatório do TCU, foram encontrados 12 indícios de irregularidades no contrato celebrado entre a Petrobras e o consórcio formado pelas empresas Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e Norberto Odebrecht, tendo por objetivo a “execução dos serviços de elaboração do projeto e execução da terraplanagem e de serviços complementares de drenagens, arruamento e pavimentação”, preparando a área para a construção e a montagem da refinaria.



Entre as irregularidades citadas estão a deficiência no projeto básico, licitação sem licença ambiental, orçamento incompleto e superfaturamento de cerca de R$ 59 milhões. Inicialmente, o TCU havia verificado um superfaturamento da ordem de R$ 71,9 milhões, mas o valor foi revisto após alegações feitas pela Petrobras e pelo consórcio.



A refinaria tem custo total previsto em R$ 10 bilhões, mas a primeira fase do projeto está avaliada em R$ 429 milhões. A refinaria é resultado de uma parceria entre a Petrobras, que conta com 60% de participação acionária, e da PDVSA, a companhia estatal venezuelana de petróleo, com 40%, acordo de sociedade que ainda não foi fechado. Segundo a Petrobras, o início da operação está previsto para 2011. Na refinaria serão produzidos, entre outros, óleo diesel e gás de cozinha.



Hoje (27), o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse não haver irregularidades na construção da refinaria e defendeu que “se há alguma acusação, é preciso que ela seja objetiva”.



Em nota à imprensa na última quarta-feira (25), a Petrobras disse que acatou a determinação do TCU de suspender parcialmente o pagamento para o consórcio enquanto o processo estiver em análise no Tribunal. No entanto, a Petrobras afirma considerar que “não há sobrepreço e superfaturamento na obra”. A Agência Brasil tentou falar hoje, sem sucesso, com o consórcio responsável pela execução das obras da refinaria.



Na Operação Castelo de Areia, a Polícia Federal investiga a remessa ilegal de dinheiro para o exterior feita por uma organização composta por quatro diretores e duas secretárias do grupo Camargo Corrêa, além de três doleiros e um coordenador do esquema. Eles estão presos desde a última quarta-feira (25).



Durante a operação, a PF também encontrou indícios de superfaturamento em obras e doações não contabilizadas para partidos políticos.



Fonte: Agência Brasil