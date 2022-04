Adoção de praças já ultrapassa os 10% em Natal, diz Semsur

Vlademir Alexandre

“O Adote o Verde já é um sucesso com um mês de lançado. Fazemos contatos com mais de três empresas por dia, que nos procuram ou que nos fazemos visitas”, esclarece o secretário.Ontem, o coordenador do projeto Ariosto Costa, concedeu entrevista ao portale enumerou apenas seis empresas interessadas, número corrigido pela Semsur na manhã de hoje.Segundo a secretaria, até essa sexta (15), cinco empresas oficializaram os pedidos: a Delphi Engenharia responsável pela Praça Kalina Maia, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Norte (Sinduscon), responsável pela Praça Augusto Leite, a Emprotur, que adotou a Praça Assis Chateaubriand, a Companhia Hipotecaria Brasileira (CHB), que adotou a Praça das Flores, e a TV Ponta Negra que adotou a Praça Dom Pedro e mais 20 serão aprovadas na próxima semana.A seleção das empresas é feita através da observação das características de cada uma, com contrato válido por um ano podendo ser prorrogado por mais um ano. “A adoção das praças pode ser feita por qualquer empresa ou pessoa física que tenha responsabilidade na manutenção delas”, explica João Bastos .As empresas que adotaram as praças ficam responsáveis pela manutenção física das praças, segurança e projetos de paisagismo. A Prefeitura de Natal banca os custos de iluminação pública e água.Quem quiser participar do programa de adoção deve procurar a Semsur, ligar para o 84 3232.3845 ou fazer o cadastro pelo site