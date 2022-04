Desfalcado, São Paulo arranca empate com o Atlético Paranaense

André Schinchariol/Site do São Paulo Jogadores festejam o gol de empate no finalzinho da partida

Todos sabiam que enfrentar o atual campeão paranaense não seria nada fácil. Os próprios são-paulinos exaltavam as dificuldades de encarar o rival com as qualidades dos atacantes e a defesa bem postada do rival.Mas mesmo assim, foi o Tricolor que trabalhou mais no campo de ataque, com Borges incomodando muito o goleiro Galatto.O rival chegava em contra-ataques, mas não conseguiu seu gol devido às intervenções de Bosco e também da sorte: Rafael Moura conseguiu carimbar a trave.No último minuto, Rafael Santos conseguiu abrir o placar para o time de Curitiba batendo de bico a sobra do escanteio, que entrou no ângulo de Bosco.A reação da equipe do Morumbi começou logo ao voltar para campo. Em cobrança de lateral, Washington desviou de cabeça e a bola sobrou no pé de Borges, que fuzilou o gol de Galato e empatou para a equipe no primeiro minuto da segunda etapa.Após o empate, o Tricolor dominou o jogo, e só não marcou devido a detalhes. Apesar do melhor futebol, a equipe da casa sofreu um duro golpe quando, mais uma vez, Rafael Santos marcou, aos 29 minutos, completando de cabeça o escanteio cobrado da direita.Mais uma vez em desvantagem, o time de Muricy Ramalho passou a atacar insistentemente, e aos 44 minutos, André Lima, que havia entrado no lugar de Borges, empatou novamente.Com o empate, a equipe soma seu primeiro ponto no Brasileirão. Agora, o time volta aos seus trabalhos na terça-feira, quando treina visando o embate com o Palmeiras no próximo final de semana.- Washington desviou a bola, que sobrou em velocidade para Hernanes. O camisa 10 tocou na saída do goleiro, mas a jogada foi pra fora, passando muito perto do gol de Galatto- Borges foi derrubado no meio do campo, à direita do gol do Atlético. Jorge Wagner fez a batida para o meio da área, mas o zagueiro paranaense tirou- Borges foi derrubado no meio do campo, à direita do gol do Atlético. Jorge Wagner fez a batida para o meio da área, mas o zagueiro paranaense tirou- Hernanes, como um lateral-direito, fez a jogada pelo lado do campo e cruzou, mas a zaga desviou. A bola voltou para o camisa 10, que mais uma vez lançou na área, mas Washington não conseguiu completar a gol- De costas, Borges recebeu a bola, girou e chutou forte, mas a jogada saiu pelo alto da meta de Galatto- Rafael Moura ficou com a bola, e da entrada da área girou e bateu forte. Bosco fez linda intervenção, mas o assistente já havia marcado a posição de impedimento- Hugo recebeu a falta no meio do campo. Eduardo Costa cobrou para Zé Luis, que fez o cruzamento da lateral-direita, mas a jogada saiu muito forte- Jogada de sorte para o Tricolor! Richarlyson perdeu a bola para Walysson, que tocou para Rafael Moura. Sozinho, o atacante chutou tirando Bosco da jogada, mas o lance explodiu na trave direita do São Paulo- Borges recebeu a bola em velocidade na entrada da área, pelo lado esquerdo. O camisa 17 ganhou do zagueiro e bateu, mas Galatto defendeu- Em jogada em trabalhada do São Paulo, Jorge Wagner arrematou a bola que sobrou na meia-lua. A jogada foi desviada por um rival e foi pra fora. Na cobrança de escanteio, Richarlyson finalizou, a zaga desviou mais uma vez e o time ganhou novo tiro de canto- Punição!!! Rafael Santos recebeu o cartão amarelo por cometer falta em Washington- Mais uma vez, a triangulação feita pelo meio-campo levou perigo ao goleiro do Atlético. Borges, Washington e Hernanes tocaram na bola, o camisa 10 finalizou, mas a jogada saiu pela linha de fundo- Punição!!! O lateral-esquerdo Raul recebeu o cartão amarelo após derrubar Richarlyson- Pelo lado esquerdo do ataque são-paulino, Borges e Washington tabelaram. O camisa 17 finalizou com muita força, mas a jogada saiu por cima do gol- Gol do Atlético. Na cobrança do escanteio, Rafael Santos ficou com a bola e mandou de bico no ângulo esquerdo de Bosco46min - Final de primeiro tempo- Goooooooooooooooooooooooooool!!!!!! Borges não perdoou a primeira bola que sobou limpa aos seus és no primeiro tempo. O jogador recebeu a jogada após a cobrança da lateral, girou e chutou muito forte, sem a menor chance de defesa para Galatto8min - Punição!!! Washington recebeu o cartão amarelo14min - Hernanes foi derrubado no meio de campo, e o árbitro assinalou a falta. O camisa 10 fez a cobrança com perfeição, mas Galatto estava atento e fez a defesa, no ângulo esquerdo- Punição!!! Eduardo Costa foi advertido com o cartão amarelo- Substituição!!! Com dores no pé, Jorge Wagner sai do campo para a entrada de Junior Cesarn - Substituição!!! Wellington está em campo no lugar de Arouca- Jogada incrível!!!! Hernanes cruzou para Borges, que não conseguiu bater. Wellington ficou com ela, mas a zaga desviou e sobrou nos pés de Washington. O Coração Valente chutou, a bola foi desviada na zaga e sobrou para Hernanes. O camisa 10 bateu, mas Galato fez defesa incrível. No rebote, Hugo chutou com muita força, e a jogada explodiu na trave direita!!!- Gol do Atlético. Rafael Santos completou o cruzamento de cabeça e colocou o rival mais uma vez na frente- Hugo recebeu a bola pela esquerda no meio-campo. O camisa 18 fez a jogada em velocidade pelo lado do campo, entrou na área e chutou forte, cruzado, mas o lance foi pra fora- Punição!!! Marcinho recebeu o cartão amarelo por fazer cera na cobrança de escanteio- Substituição!!! Alex Sandro entra em campo no lugar de Márcio Azevedo- Mais uma jogada complicada na área do São Paulo. De todos os lados, os são-paulinos arremataram para o gol, mas Borges, Washington, Hernanes e Zé Luis não conseguiram colocar a bola para dentro do gol. No rebote, Hernanes bateu forte de fora da área, pelo lado direito, mas o zagueiro tirou a bola de cabeça e mandou em escanteio- Substituição!!! André Lima entrou em campo no lugar de Borges- Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooool!!!! André Lima empata para o Tricolor!!!!Hugo bateu cruzado da esquerda e o camisa 19 completou para o fundo das redes de Galatto!- Substituição!!! Gustavo está em campo no lugar de Wallyson- Punição!!! Junior Cesar recebeu o cartão amarelo- Fim de jogo: Bosco; Zé Luis, Miranda, Eduardo Costa e Richarlyson; Arouca (Wellington, 21min/2º), Hernanes, Hugo e Jorge Wagner (Junior Cesar, aos 16min/2º); Borges e Washington.Técnico: Muricy Ramalho: Galatto; Rodolpho, Antônio Carlos e Chico; Raul, Rafael Miranda, Jairo, Marcinho e Marcio Azevedo (Alex Sandro); Wallyson (Gustavo) e Rafael Moura. Técnico: GeninhoRafael Santos, aos 45 minutos do primeiro tempo e aos 29 minutos do segundo tempo; Borges, no primeiro minuto do segundo tempo; André Lima, aos 44 minutos do segundo tempo;11.554 pagantesR$ 262.055,00Wilton Pereira Sampaio (DF): Marrubson Melo Freitas e Cesar Augusto de Oliveira Vaz (ambos do DF)