Multas do TCE prescrevem sem cobrança a gestores

Fotos: Ana Paula Oliveira

As multas, que giram entre R$ 31.474,56, caso do município de Coronel Ezequiel, e R$ 2.208,97 dívida da cidade de Bom Jesus, são constatações datadas desde 1993 até 2007.Outros municípios, como Rio do Fogo, Tangará, Brejinho e Almino Afonso, também são devedores.No levantamento dos dados do TCE, Natal, Parnamirim e Mossoró não apresentaram, pelo menos por enquanto, dívidas fruto das punições aplicadas pelo TCE aos maus gestores.Sobre as irregularidades cometidas pelas gestões, a procuradora geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Luciana Campos, diz que há desde a não realização de concurso público para preenchimento de atividades de caráter permanente do órgão até violação de licitações e não comprovação de onde foram gastos o dinheiro público.“O que constatamos com esse acompanhamento é que as ocorrências se reiteram durante várias gestões. E se os erros vêm sendo repetindo é porque a punição não está sendo sentida”, entende.Para a procuradora geral junto ao Tribunal de Contas do Estado, falta um estreitamento de relação entre a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE).“Para que esses dados cheguem rápido na PGE e as execuções sejam ajuizadas com mais agilidade”, afirma.Ela acrescenta que, segundo a PGE, os processos do TCE já chegam prescritos, ou seja, perdem prazo para buscar ressarcimento na Justiça.“Informação que o TCE discorda. O marco temporal é outro. Existem vários pontos de discordância, como a prescrição e os ritos para execução. É de competência do Ministério Público acompanhar a execução e da Procuradoria executar os títulos”, declara.É função do Tribunal de Contas do Estado fiscalizar o emprego do dinheiro e patrimônio público. O Tribunal tem o poder de julgar e condenar. Além disso, ele pode também reorientar a gestão, prevenindo danos.Focada na agilidade das execuções da dívida de gestores públicos sobre as condenações feitas pela Corte de Contas, a procuradora geral junto ao Tribunal de Contas do Estado, Luciano Campos, fez na última sexta-feira (17) visita à Procuradoria Geral do Estado.O objetivo da visita foi dialogar sobre as divergências jurídicas para encontrar o melhor para o cidadão, além de melhorar a comunicação entre os órgãos.