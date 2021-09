STJ concede liberdade a acusado do assassinato de Dorothy Stang

Divulgação Dorothy Stang, assassinada em 2005, em Anapu, no Pará.

Vitalmiro estava preso na Penitenciária de Altamira,desde o início deste mês, quando o Tribunal de Justiça do Pará anulou o julgamento que o inocentou da acusação no ano passado.Segundo a liminar concedida pelo ministro Arnaldo Esteves Lima, a prisão de Vitalmiro Bastos era ilegal, uma vez que não havia motivos para isso. O fazendeiro poderá, com isso, aguardar em liberdade o julgamento, pela 5ª Turma do STJ, do mérito do habeas corpus pedido por seus advogados.De acordo com o STJ, a decisão do ministro Arnaldo Esteves não impede a Justiça do Pará de expedir novo mandado de prisão, desde que haja provas ou motivos contra Viltamiro Bastos.