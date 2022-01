César Revorêdo considera maio o mês da cultura

Isabela Santos Presidente da Funcarte fala da Semana Internacional do Museu

“Maio não representa mais só o romantismo das mães e das noivas é também o mês da cultura. Temos uma enxurrada de atividades culturais acontecendo na cidade”, disse durante a manhã desta sexta-feira (8).Em parceria com a Secretaria de Turismo e Senac, anunciou no Hotel Barreira Roxa, que será ampla a programação da semana do Museu, que deve ser fechada na próxima semana.O Museu Popular Djalma Maranhão, inaugurado em junho de 2008, é alvo das festividades deste ano, como forma de direcionar o olhar da população às culturas populares como coco de roda, zambê, dança dos caboclos, mamulengos, poesia e pintura.Além dos museus, os artistas plásticos e a dança são homenageados em maio.O secretário municipal do Turismo, Francisco Soares Júnior, disse que o diálogo entre a cultura e o turismo é essencial para o crescimento de ambas as pastas.“Para transformar Natal em um dos destinos turísticos mais importantes do mundo precisamos ter manifestações culturais todas as semanas”, disse Francisco Júnior ao lembrar da concorrência cultural de regiões vizinhas como Pipa, Tibau do Sul e Muirú.César Revorêdo falou ainda da identidade cultural que Natal carrega, principalmente pelo reconhecimento internacional do historiador e folclorista Câmara Cascudo, além de destacar a atuação do ex-prefeito e incentivador da cultura local, Djalma Maranhão.