Fábio Venzon solicita investigação contra João Maia à PGR

Procurador enviou oficio no final da manhã desta quarta-feira a Procuradoria Geral da República

No ofício, o procurador Fábio Venzon faz referência as matéria publicadas na Folha de São Paulo e na revista Época para julgamento de crimes comuns praticados por membros do Congresso Nacional segundo artigo 104, I, b da Constituição Federal, entre os quais incluem os crimes eleitorais.Na publicação do dia 1º de março, a matéria publicada na Folha de São Paulo, noticia a possível prática de crime eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) pelo deputado potiguar, referente a provável omissão, em declaração de bens feita junto à Justiça Eleitoral no ano de 2006 , de imóvel de sua propriedade no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).“Solicitamos que, dentro de suas atribuições legais, sejam adotadas as providências pertinentes ao caso, segundo entendimento da Procuradoria Geral da República”, requere o procurador eleitoral, por meio do ofício.“Pelo mesmo motivo, segue, igualmente, a matéria da revista Época, datada de 09 de março de 2009, que informa sobre a omissão, na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral no ano de 2006 , de um avião no valor de R$ 500 .000 ,00 (quinhentos mil reais), pertencente ao já citado deputado federal”, completa Fábio Venzon.O Procurador também envia anexado ao oficio a declaração de bens apresentada à Justiça Federal por João Maia. “Segue ainda a declaração de bens, quando da sua candidatura , no ano de 2006, ao cargo eletivo de deputado federal, extraída do sítio do colendo Tribunal Superior Eleitoral na internet”, finaliza o procurador.Em nota, a assessoria de imprensa do deputado João Maia disse que o avião não foi declarado à Justiça Eleitoral em 2006, quando era candidato, porque havia sido comprado em fevereiro daquele ano.Mesmo assim, os questionamentos não são esclarecidos porque diferente da Receita Federal, onde a declaração é feita com base no ano anterior, para a Justiça Eleitoral, João Maia teria que ter listado todos os bens adquiridos até julho do mesmo ano.Como consequência dos atos considerados irregulares, o deputado agora, põe em risco seus anseios pelo governo em 2010, além disso, as acusações podem lhe render a cassão do diploma de deputado podendo ser condenado até cinco anos de prisão.Vale ressaltar que por ser deputado federal, João Maia tem foro privilegiado e só pode ser investigado pelo Superior Tribunal Federal.Leia aqui ofício na íntegra enviado a Procuradoria Geral na República.