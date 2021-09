Traficante é recapturado na cidade de Bom Jesus Josivan estava escondido há mais de dois meses na Granja de um vereador daquele município.

O traficante Josivan Ribeiro da Silva, de 23 anos, mais conhecido por “Xuta”, foi recapturado nesta quarta-feira (22), pelos policiais do município de Bom Jesus. Ele responde por tráfico de entorpecentes na região e estava foragido da delegacia de Bom Jesus desde o dia 17 de janeiro deste ano.



Josivan estava escondido há mais de dois meses na região rural do município, na Granja do vereador local, Adriano Dia, mas sem o conhecimento do proprietário.



Ao saber do fato, o vereador disponibilizou aos policiais todos os acessos da granja, a fim de facilitar a prisão do foragido.



Ele vinha praticando pequenos furtos na redondeza. A captura ocorreu após terem sido feitas algumas denúncias a respeito do paradeiro de Josivan à Polícia Civil do município. O traficante foi transferido para a Delegacia de Macaíba.