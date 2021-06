Comércio fecha na sexta-feira da Paixão Atividades funcionam na quinta-feira (9) e voltam normalmente no sábado de aleluia.

O feriado da Semana Santa é datado oficialmente na próxima sexta-feira (10), estando as lojas do comérico abertas normalmente na quinta-feira (9) e no sábado (11).



Para quem vai fazer as compras nos supermercados durante o feriado da Páscoa podem comprar todos os dias.



Centro

Alecrim: Lojas fechadas.

Centro da Cidade: A maioria das lojas fecham, mas grandes magazines abrem em horários diferentes, como as Lojas Americanas (09h às 16h) e Riachuelo (09h às 17h).

Zona Norte: Lojas fechadas.



Shopping Midway Mall

Praça de Alimentação e lazer: 12h às 22h.

Lojas: A partir das 13h às 21h.



Natal Shopping

Praça de Alimentação: 12h às 22h.

Lojas e Quiosques: 15h às 21h.



Shopping Orla Sul

Praça de Alimentação e Lazer e Lojas Americanas: 12h às 21h.

Lojas e Quiosques: fechados.



Praia Shopping

Praça de Alimentação e Lazer: A partir das 11h.

Lojas e Quiosques: 15h à 21h.



Shopping Cidade Jardim

Praça de Alimentação: A partir das 12h.

Lojas e Quiosques: fechadas.



Shopping Via Direta

Totalmente fechado.



Natal Norte Shopping

Praça de Alimentação e Lazer: 11:30h às 22h.

Lojas e Quiosques: 15h à 21h.



Supermercados

Funcionamento normal na maioria dos supermercados.



Bancos

Abrem até a quinta-feira (9).