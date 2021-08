Flamengo preparado para a decisão Rubro-negro acertou os últimos detalhes para a final da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo, no Maracanã.

Flamengo preparado para a decisão





Rubro-negro acertou os últimos detalhes para a final da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo, no Maracanã.



O elenco do Flamengo voltou aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, na Gávea. Preparando a equipe rubro-negra para a decisão da Taça Rio, o técnico Cuca aproveitou o dia para treinar jogadas ensaiadas e cobranças de pênalti.



O treinador rubro-negro deu bastante atenção ao sistema ofensivo da equipe. Em um campo reduzido, Cuca trabalhou a parte tática com Juan, Léo Moura, Ibson, Kleberson, Zé Roberto e Emerson.



O técnico corrigiu os erros de posicionamento do time e treinou algumas jogadas ensaiadas.



Everton Silva e Airton, que eram dúvidas para o clássico, treinaram normalmente e estão à disposição de Cuca para a decisão de domingo.



Cuca testa três opções para o ataque



Zé Roberto, Josiel e Emerson foram observados no treinamento coletivo desta tarde e disputam duas vagas no ataque rubro-negro para a decisão.



Depois de uma atividade tática pela manhã, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira para um treinamento coletivo.



O técnico Cuca prepara a equipe rubro-negra para a decisão da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo, no Maracanã.



Cuca aproveitou o treino para testar três opções para o ataque. Na primeira parte do coletivo, Zé Roberto e Josiel formaram a dupla ofensiva.



Depois de 20 minutos de treinamento, o técnico rubro-negro sacou Josiel e escalou Emerson ao lado de Zé Roberto. No fim, foi a vez de Zé Roberto dar o lugar para Josiel.



A equipe titular entrou em campo com: Bruno; Welinton, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim; Léo Moura, Willians, Kleberson, Ibson e Juan; Zé Roberto e Josiel (Emerson).



Os reservas treinaram com: Diego; Fierro, Douglas, Thiago Sales e Everton; Toró, Jônatas e Erick Flores; Maxi, Emerson (Josiel) e Obina.



Os titulares tiveram boa atuação e venceram por 4 a 1, gols de Josiel, Léo Moura e Emerson (2). Maxi descontou para os reservas.