RN deve ter mais de 227 mil declarações do Imposto de Renda

A declaração anual do Imposto de Renda já começou para todo o território brasileiro e segue até o dia 30 de abril. No Rio Grande do Norte são esperadas mais de 227 mil declarações entre pessoa física de jurídica, segundo afirmação do supervisor da Receita Federal Fernando Daiha aodana manhã desta quarta-feira (11).A regra vale para os contribuintes que tem receita anual acima de R$ 16.473,72 ou rendimento anual de R$ 40 mil ainda que não tributáveis. Para entender melhor as regras da declaração, a Receita Federal disponibilizou um plantão referencial para pessoa física e jurídica e a partir de amanhã o plantão presencial específico.O rendimento de cada pessoa é a soma do que é ganho mensalmente, independente dos empregos, se é apena um ou mais. “Toda renda recebida deve ser tributada. A declaração tem que especificar todos os rendimentos”, alerta o supervisor da Receita.Para os contribuintes com nacionalidade estrangeira, mas residentes no Brasil a regra é a mesma. “Se o rendimento do estrangeiro é conseguido aqui no Brasil, tem que ser declarado sim”, conclui.Sobre a entrega das declarações, Fernando Daiha declara que a maioria é feita através da internet. “Ano passado, 99,3% das declarações foram entregues via internet e apenas 0,7% através de formulário”.Quem não declarar o imposto de renda, poderá ser multado no valor de no mínimo R$ 165,74 e pode chegar a 25% do valor do imposto.Esse ano, o horário de entrega dos formulários continua até o fechamento dos Correios, mas a entrega pela internet pode ser feita até às 24h do dia 30 de abril.Maiores informações noO pagamento da restituição do Imposto de Renda será feito em sete lotes, começando de 15 de junho até 15 de dezembro. Os contribuintes acima de 65 anos, tem prioridade no recebimento do valor devolvido.Além disso, os contribuintes que apresentarem a declaração mais rapidamente e pela internet terão prioridade na restituição. As restituições do Imposto de Renda obedecerão à sequência de entrega das declarações, priorizando as enviadas via Internet.Confira a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta-feira (11).