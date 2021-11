Brasil vence Bolívia por 3 a 0 e garante vaga na final contra Argentina Dodô, Wellington e Romário marcaram os gols da Sub-17, que se classificou para o Mundial da Nigéria 2009.

A Seleção Brasileira Sub-17 venceu a Bolívia nesta quarta-feira por 3 a 0, na última rodada da primeira fase do Sul-Americano do Chile, e garantiu vaga na final do torneio, no dia 9 de maio, contra a Argentina, primeira colocada do grupo B.



Dodô, Wellington e Romário marcaram os gols do jogo, todos no segundo tempo, e garantiram a Seleção Sub-17 no Mundial da categoria, que acontece de 24 de outubro a 15 de novembro, na Nigéria.



O primeiro tempo foi marcado pela correria, apesar do gramado ruim, e foi muito disputado até os 25 minutos. A partir daí, o Brasil dominou a partida chegando com perigo a gol e parando nas defesas de Lusquiño.



A primeira grande chance do jogo foi da Bolívia. Aos 18 minutos, Álvarez recebeu bola cara a cara com o goleiro Luís Guilherme, que saiu bem e fez a defesa em um chute à queima-roupa.



O Brasil teve chances de gols, aos 31 e 32 minutos. Com Felipinho, que recebeu bola de Wellington com velocidade, ganhou do zagueiro, e chutou em cima do goleiro boliviano. A segunda chance foi de um desvio errado de cabeça de João Pedro, em cruzamento de Dodô.



Os dois times voltaram para o segundo tempo sem qualquer alteração. Logo aos 4 minutos, Dodô abriu o placar para a Seleção Brasileira Sub-17. Felipinho cobrou falta levantada na área, Gérson desviou de cabeça e Dodô empurrou para o fundo da rede. 1 a 0.



Aos nove minutos o segundo gol do Brasil. Felipinho arrancou com muita velocidade pela esquerda, entrou na área e cruzou rasteiro. Wellington completou para o gol: 2 a 0.



A Bolívia sentiu o gol e partiu para cima do Brasil. Logo em seguida, aos 11 minutos, Álvarez tocou por cima de Luís Guilherme, mas o volante Fernando salvou a bola em cima da linha.



Aos 21 minutos, mais um gol do Brasil. Dessa vez, Romário, o camisa 13 da Seleção Sub-17 aproveitou rebote do goleiro, e chutou de chapa para marcar o terceiro gol do jogo. Aos 39 minutos, a Bolívia perdeu mais uma oportunidade de gol. Galindo entrou na área e rolou para Castro. O jogador tinha o gol aberto, mas chutou sobre o travessão.



A partir daí o Brasil manteve a calma e segurou a bola no campo de ataque. Aos 42 minutos, Lucho Nizzo colocou Eduardo no lugar de Felipinho.



O Brasil jogou com Luís Guilherme, Romário, Gérson, Maurício e Dodô; Fernando, Carlão, Zezinho e Wellington; João Pedro e Felipinho (Eduardo).



No regulamento do Sul-Americano Sub-17 os campeões de cada grupo garantem vaga no Mundial da Nigéria e fazem a final do torneio, no dia 9 de maio, e os segundo e terceiro colocados de cada grupo disputam duas vagas para o Mundial em um quadrangular que acontece nos dias 3, 6 e 9 de maio.



O jogo Brasil x Argentina, no dia 9 de maio, acontece às 22 horas (23 horas de Brasília), em Iquique.