No Centro, escolas estaduais funcionam de forma parcial

Fotos: Ana Paula Oliveira Atheneu Norte-rio-grandense funciona de forma parcial

Segundo o vigia da escola, João Juliano de Souza, a diretora Maria Imaculada dos Santos esteve no colégio por volta das 8h, saindo um pouco antes das 10h, horário em que a reportagem chegou à escola.“Ela foi ao médico, e só deve retornar no período da tarde”, disse o vigia, justificando a ausência da diretora.Na Escola Estadual Augusto Severo, também localizada no Centro, a greve tem adesão de 100% dos professores. “Estamos funcionando apenas com os funcionários da secretaria, coordenação e serviços gerais”, informou a diretora da escola, Maria Eunice Lopes da Nóbrega.Entretanto, algumas escolas, como o Atheneu Norte-rio-grandense e o Anísio Teixeira, estão funcionando de forma parcial. No Atheneu, de acordo com a diretora Marcelle de Lucena, o retorno das aulas de forma parcial ocorreu desde a última quarta-feira (12).“Conseguimos graças ao grande número de estagiários e a presença de professores que não aderiram à greve”, contou. Sobre a infra-estrutura da escola, a diretora afirmou que as carteiras escolares são novas e os ventiladores velhos foram substituídos.“Em outubro do ano passado os ventiladores foram renovados e no início desse ano recebemos mais de 800 carteiras”, disse Marcelle de Lucena. Na opinião dela, com a greve os maiores prejudicados são os alunos do pré-vestibular.“Eles iniciaram o ano muito dispostos para o estudo. Mas, infelizmente, essa greve desanimou um pouco. Espero que o mais rápido possível o sindicato e a secretaria entrem em um acordo para pôr fim à greve”. A Escola Estadual Atheneu possui atualmente 2.200 alunos, divididos nos três turnos.Na Escola Estadual Anísio Teixeira, o quadro se repete. A greve dos docentes atingiu a escola de forma parcial. Segundo o diretor do colégio, Francisco Neres Viana, no período da manhã 13 professores lecionam. À tarde apenas sete. O turno noturno não está funcionando devido à falta de professores.Outros problemas, como as péssimas condições das carteiras escolares, a falta de ventiladores e a depredação do patriônio público por parte dos alunos, foram ressaltados pelo diretor.“Em relação às carteiras, nós solicitamos 600, mas só recebemos, até o momento, 100. No caso da depredação, como não podemos vistoriar a bolsa dos alunos, ficamos passiveis a qualquer coisa, inclusive um estudante adentrar a escola com material cortante”, lamentou.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte) promove nesta terça-feira (17), na Escola Estadual Winston Churchill, mais uma assembleia da categoria. O objetivo do encontro é deliberar sobre os rumos da greve no estado.