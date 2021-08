Sul-Americano Sub-17: Brasil vence Peru por 3 a 0 e lidera Grupo A Gérson, o capitão do time, Coutinho e Wellington marcaram os gols do Brasil, que na estréia goleou o Paraguai por 4 a 0.

O Brasil derrotou o Peru por 3 a 0 nesta segunda-feira (20), na cidade de Iquique, e segue na liderança do Grupo A do Sul-Americano Sub-17 do Chile 2009, com seis pontos ganhos. Gérson, o capitão do time, Coutinho e Wellington marcaram os gols do Brasil, que na estréia goleou o Paraguai por 4 a 0.



A Seleção Sub-17 volta a jogar na quinta-feira (23), às 21h30 de Brasília, contra a Colômbia, fechando a fase de classificação, no dia 29 de abril, contra a Bolívia.



O time dirigido pelo técnico Lucho Nizzo encontrou resistência de parte do adversário, que lutou muito o tempo e conseguiu exercer forte marcação, ainda que inferiorizado numericamente em campo desde os 20 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do zagueiro Centeno.



Mesmo sem repetir a atuação da estréia, diante dos paraguaios, a Seleção Brasileira fez prevalecer a sua técnica para se impor e obter o resultado que fez por merecer.

Sem conseguir penetrar na bem armada defesa peruana, o Brasil se aproveitou de uma falta do lado da área, para chegar ao primeiro gol. Aos 37 minutos, Coutinho cobrou e o zagueiro Gérson desviou para marcar de cabeça



Um minuto depois, em tabelinha com João Pedro, Coutinho foi derrubado dentro da área. Aos 39, Coutinho cobrou e fez 2 a 0.



O Brasil conseguiu encontrar mais espaços para atacar no segundo tempo. E poderia ter chegado a uma vitória com maior diferença de gols, não fossem os gols perdidos. Na mais clara oportunidade, depois de jogada de categoria de Coutinho, Wellington chutou colocado, mas trave evitou o gol.



O Peru também criou algumas oportunidades, a melhor delas proporcionando uma boa defesa de Luís Guilherme, que em dois jogos não sofreu gol no Sul-Americano.

Até que aos 38 minutos, Wellington tornou evidente a superioridade do time em campo. Em jogada de habilidade, chutou de fora da área e fez 3 a 0, em lance que contou também com a falha de goleiro peruano Falcon.



O Brasil jogou com Luís Guilherme, Crystian, Gérson, Sidimar e Dodô; Elivélton (Felipinho), Carlão, Coutinho e Wellington (Dudu); João Pedro e Zezinho (Fernando).



O Brasil está no Grupo A, ao lado de Bolívia, Colômbia, Paraguai e Peru. O Grupo B é formado por Argentina, Chile, Equador, Uruguai e Venezuela. Na primeira rodada deste grupo, a Argentina derrotou a Venezuela por 2 a 0 e o Uruguai fez 3 a 1 no Chile.