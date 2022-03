Pesquisa avalia início de administração em Parelhas

Cedida Franscisco do PT registra aceitação de 78,3% nos quatro primeiros meses de mandato.

Segundo o levantamento, que foi feito entre os dias 2 e 6 deste mês, 35,5% dos parelhenses entrevistados avaliaram como ótima a atual administração. 42,8% disseram que é boa. A soma do ótimo com o bom atingiu os 78,3%Aqueles que avaliaram o atual governo municipal como regular foram 13,5%. Disseram que ele é ruim somaram apenas 1,7% e péssimo 1,8%. Aqueles que não souberam responder totalizaram 4,7%.A população entrevistada enumerou vários motivos para aprovar este início de administração do prefeito Francisco Medeiros. Mas cerca de 50% das pessoas aprova a gestão afirmando que o atual governo vem realizando várias obras no município, apesar da crise financeira que assola as prefeituras em face da queda do FPM.A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de maio deste ano. Ouviu 600 pessoas com idade superior a 16 anos nas zonas urbana e rural do município de Parelhas. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3,9% pontos percentuais.