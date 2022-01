ABC estreia na série B com derrota para a Ponte Preta por 2 a 0 Marrom e Danilo Luis marcaram os gols da Macaca na primeira rodada da série B. Além disso, ABC teve o zagueiro Gaúcho expulso no final da partida.

O ABC estreou com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Um revés de 2 a 0 para a Ponte Preta, na noite desta sexta-feira, em Campinas. Porém, mesmo com problemas e desfalques, ficou a sensação nítida de que o resultado poderia ter sido muito melhor.



Em nenhum momento da partida o jogo teve um dono absoluto. A Ponte Preta, invicata, campeã da interior, não se impunha, o ABC conseguia sim sair para o jogo, mas esbarrava nas suas limitações na defesa meio-campo e ataque.



Com mais volume de jogo porque o adversário insistia em se encolher, a Ponte Preta parava na sua falta de objetividade e velocidade na troca de passes. Sem muita variação, o ataque da Macaca acabava se tornando presa fácil mesmo para a lenta defesa do ABC, que tinha seu trabalho facilitado pelo congestionamento no meio-campo.



Um jogo feio, sem lances de lado a lado. No ABC, com Rogério dando passes errados, Rodriguinho sem se encontrar, e Gabriel e Fábio Silva sem render, as jogadas do alvinegro se restringiam ao ala Rogerinho, mas, claro, era muito pouco.



Sairia um gol ainda no primeiro tempo. Falta no lado direito do campo, a bola é levantada na área por Bilu, e o jogador Marrom arrisca uma cabeçada tosca, de antecipação,a bola resvala e entra no ângulo superior direito, sem defesa para o goleiro Thiago Cardoso.



Fim de um primeiro tempo ruim: 1 a 0.



No segundo tempo aconteceu o inverso em se começo. O ABC dominava a partida, mas o treinador Heriberto da Cunha errou ao tirar Fábio Silva. Com Paulinho Macaíba em campo, a força de ataque diminuiu, nitidamente o ataque perdeu em referência, mesmo Fábio Silva não feito um bom jogo.



Heriberto da Cunha voltaria a errar. Sai Rogerinho, sempre a opção mais lúcida de jogo para a entrada do estranho Leandro Love. O ABC foi caindo gradativamente de produção, voltando a ceder espaços para o fraco adversário.



O jogo parecia caminhar para o encerramento, que não seria um resultado tão ruim para o ABC, mas aí a defesa pelo lado esquerdo, entregue, assistiu Danilo Neco fazer festa, entrar driblando e fazer o passe para Danilo Luís, de frente para o gol, fazer 2 a 0 e fechar o placar.



Análise do ABC



O time do ABC mostrou falhas evidentes, e que podemos considerar primárias. A defesa é lenta, o meio-campo tem problema de passe, de rapidez na saída de bola.



O goleiro Tiago Cardoso não teve culpa nos gols, mas em nenhum momento ele passou tranqüilidade para o time ou torcida.



O ala Marco Aurélio foi uma das peças mais fracas em campo. Rogério no meio-campo erra muitos passes numa função que não pode haver esse erro, além de não compensar no quesito marcação.



A criação do ABC não existiu no primeiro tempo. Rodriguinho não se encontrou, mas o fez no segundo, acabando por se transformar numa das boas alternativas de jogadas do ABC. Ele e Erandy se salvaram da má atuação do alvinegro.



O ataque não funcionou, nem no primeiro tempo com Fábio Silva e Gabriel, muito menos com Paulinho Macaíba.



O Leandro Love, deve ter gente até agora tentando entender qual foi a função determinada para ele desempenhar em campo.



Com Gaúcho expulso (interessante que o zagueiro Jean, que também já tinha recebido amarelo, havia feito o mesmo tipo de falta em Gabriel, mas não levou cartão. O Wagner Rosas amarelou) o ABC ficaria mais exposto ainda. Antes, o treinador do ABC havia feito a sua última mudança, tirando Juninho para Audálio.



Mesmo jogando mal, é peciso dizer, o time potiguar ainda conseguiu equilibrar a partida, em alguns momentos ser até melhor em campo.