Gerenciamento de vagas não funciona e Walfredo continua lotado

Maiara Felipe Hospital pretende diminuir demanda com regulação de vagas.

Segundo o diretor do Walfredo, José Renato Machado, a sobrecarga na quantidade de atendimentos, situação comum no hospital, é resultado da falta de gerenciamento de vagas na rede municipal de saúde.Na última sexta-feira (8), a direção do hospital se reuniu com o Ministério Público, Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e membros das secretarias Municipal e Estadual de Saúde.“A ideia principal é acabar com a demanda espontânea (pessoas que vão ao hospital sem passar por uma outra unidade de saúde)”, explicou José Renato.Desde o ano passado, o Walfredo vem tentando firmar seu papel como unidade de urgência e emergência, quando começou a fazer a classificação de risco na porta do hospital.Os casos ambulatoriais eram reencaminhados às unidades municipais, o que diminui 50% dos atendimentos. Agora, a proposta é diminuir a demanda que é encaminha para ser internada no hospital de forma aleatória.De acordo com José Renato, as unidades municipais de saúde e o Samu não fazem o encaminhamento correto dos pacientes. “Não existe regulação por parte dos municípios. Aqui deveríamos atender somente casos graves”.A iniciativa tomada pela direção do Walfredo, de acordo com o diretor, pretende mostrar a necessidade de mais leitos nas unidades de saúde, principalmente no município, que não possui nenhum hospital. “Se não temos lugar aqui, vão precisar procurar outros locais, unidades privadas. Mas não podemos ficar com essa demanda que não é de urgência”, argumentou.Além do risco que os pacientes correm, o diretor salienta que os internados de forma incorreta não recebem o repasse do Sistema Único de Saúde (SUS). “São mais de seis mil fantasmas aqui por ano”, disse José Renato sobre os pacientes bancados pelo Governo do Estado.A data para as mudanças ainda será acordada com o Ministério Público. Na próxima terça-feira (12), a direção do Walfredo Gurgel se reunirá com as secretarias de saúde dos municípios da região metropolitana.