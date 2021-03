RN ocupa 1º lugar em denúncias de violência sexual infanto-juvenil

Fotos: Isabela Santos

Apesar do quadro positivo, a omissão da sociedade civil ainda é grande e a assistente social alerta para a importância das denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 0800 281 26 00.Para discutir e fortalecer a rede de mobilização contra a violência sexual infanto-juvenil está sendo realizado um evento sob o tema “O controle social face às ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Natal” durante esta sexta-feira (27) no Centro de Referência e Educação (Cemure), localizado na Cidade da Esperança.A organização é da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas), por meio do PAIR, ação federal que completa dois anos com o lançamento da cartilha “Violência sexual contra crianças e adolescentes: denuncie!”.A secretária do Trabalho e da Assistência Social, Rose de Souza, demonstrou interesse em continuar com o PAIR.“Temos intenção em reeditar o plano para que nos próximos quatro anos realizemos o que não foi concluído na gestão passada”, disse.Agentes de combate à exploração sexual estiveram reunidosSegundo Fabrízzia Morais, outro problema enfrentado pela rede - e que já está sendo discutido em comitês estadual e municipal - é que não há controle das denúncias nas instituições competentes.“Foram entrevistadas 70 instituições em Natal e notamos uma escassez de banco de dados na maioria delas”, ao sugerir a solução. “Uma estratégia de monitoramento seria a criação de um protocolo digital unificado de dados para evitar a revitimização”.Na conferência voltada para técnicos que atuam nas áreas de saúde, assistência social, comunicação; haverá também exibição de vídeo, palestra e oficinas relacionadas ao tema.Segundo Fabrízzia Morais, não há um controle das denúncias“Foram entrevistadas 70 instituições em Natal e notamos uma escassez de banco de dados na maioria delas”, falou ao sugerir a solução. “Uma estratégia de monitoramento seria a criação de um protocolo digital unificado de dados para evitar a revitimização”.Outra questão, que tende ser modificada, é da omissão da sociedade civil. “Apesar de ainda haver muitas pessoas que não denunciam, o Rio Grande do Norte é o 1º estado em denúncias do país”, informou.O vereador e presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, Hermano Morais, apontou como alternativa a introdução no currículo escolar de uma disciplina para a educação sexual.“Ainda existe muito a fazer na prevenção. E para quem já sofreu o abuso é preciso garantir a devida socialização de muitos desses jovens”, ressaltou Hermano Morais.Discussões serão desenvolvidas durante esta sexta (27)A educadora social Rejane Freitas, trabalha com vítimas de 7 a 11 anos, na Casa de Passagem 2, e já tinha participado de outros eventos que envolvem programas sociais. Em sua opinião há falhas no processo de apoio às crianças, mas esse tipo de evento ajuda nas melhorias.“O programa de enfrentamento ainda é muito tímido, mas existe ações para preservar a identidade dessas crianças, trabalhar os valores morais, além do desenvolvimento de atividades pedagógicas”, exemplifica.Segundo Rejane, a falta de psicólogos e psiquiatras nesse tipo de instituição tem prejudicado o trabalho realizado com os jovens. “O desgaste físico e emocional é muito grande”, fala do que faz.