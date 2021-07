ABC vence Santa Cruz e faz a final com vantagem no Frasqueirão O time alvinegro fez sua parte, e o Potyguar tropeçou em Assu.

Um dia de muitas novidades, algumas incertezas, contratações, quase todas muito boas, assim foi o dia que antecedeu a definição de como seria a final do segundo turno. Deu vantagem do ABC.



O time do povo venceu em casa numa partida de duas viradas, 3 a 2, enquanto o Potyguar perdia para o ASSU de 2 a 1. Domingo, no Frasqueirão, em Natal, ABC x Potyguar, vantagem do time natalense.



Uma partida interessante. O alvinegro teve domínio absoluto no primeiro tempo, desperdiçou algumas oportunidades, não o “caminhão de gols” que apregoaram alguns exagerados comentaristas, eu diria : abctaristas.



Tem gente que comenta mesmo com o coração e cega geral para o jogo. O ABC fez 1 a 0, mas deixou o Santa, mesmo jogando mal, empatar.



No segundo tempo, depois de um puxão de orelhas do técnico Diá, e da prova incontesti de que alguns comentaristas criticam antes de tentar entender as alternativas de mudança dos treinadores.



Diá tirou Kel. Críticas aos montes. Mas a bola chegou sim no ataque, e muitas vezes, tanto que o tricolor virou o placar.



De novo, na base do abafa, o ABC veio para cima e quando colocou João Paulo e Paulinho Macaíba em campo, os rapazes de São Tomé e Macaíba tiveram mais sorte e competência que os companheiros que estavam em campo.



Rafael, zagueiro do Santa, ainda facilitou as coisas, deu bobeira, perdeu a bola cometeu pênalti que Paulinho Macaíba bateu e converteu, 2 a 2.



João Paulo faria o terceiro, decretando a vitória e liderança do turno. Mas esse terceiro gol do ABC saiu depois que o Santa Cruz passou sufoco jogando com um homem a menos, já que Fernandes foi expulso.



Em Assu, o time da casa não quis saber de escolher adversário, e tratou de se preparar com moral para a final do campeonato com uma última vitória antes da decisão. 2 a 1 foi o placar que ajudou ao ABC.



ASSU, ganhador do primeiro turno, espera o vencedor do segundo turno para a decisão do Estadual de 2009.