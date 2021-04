Senado terá acesso às informações da Operação Castelo de Areia

Agência Senado Senado receberá informações sobre a Operação Castelo de Areia

Tuma declarou em ofício enviado ontem (30) à Mesa Diretora da Casa que a Corregedoria do Senado "está analisando notícias veiculadas na imprensa e solicitando informações à Polícia Federal" sobre as investigações em curso. O corregedor afirmou que, segundo o juiz, as investigações não têm o objetivo de investigar a atuação de partidos políticos ou de parlamentares, até porque esses gozam de foro especial perante a Suprema Corte.De acordo com o magistrado, informou Tuma, surgiram nomes de partidos políticos e parlamentares nas escutas telefônicas autorizadas judicialmente no âmbito da investigação sobre crimes de evasão de divisas, faturamento de obras públicas e lavagem de dinheiro, praticados, em tese, por diretores da empreiteira.Para o juiz, somente uma "apurada investigação" poderá apontar a autoria do vazamento de informações para a imprensa, uma vez que, além da Polícia Federal e do Ministério Público, advogados dos diretores da empresa tiveram acesso à transcrição das conversas telefônicas.O senador José Agripino (DEM-RN), citado na primeira divulgação da Operação Castelo de Areia, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (30) para se defender. Como líder do partido Democratas, o senador teria recebido, ilegalmente, a quantia de R$ 300 mil como doação para a eleição municipal no Rio Grande do Norte.Agripino apresentou recibo à imprensa e informou que antecipará a prestação de contas do partido que poderia ser feita até o dia 30 de abril deste ano. O senador potiguar disse que essa foi uma tentativa "cavilosa" de calar a oposição. Além do DEM, o PT, PR e PMDB entre outros partidos receberam doações da construtora Camargo Corrêa.Fonte: agência senado