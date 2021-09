Feiras do Alecrim, Rocas e Carrasco serão revitalizadas O projeto está sendo elaborado pela Semsur em parceria com o Banco do Brasil.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) criou um Grupo de Trabalho para realizar melhorias nas 22 feiras em Natal. Atendendo a solicitações de feirantes e moradores dos espaços vizinhos às feiras livres, a Semsur colocou novas tendas, implantou refletores e retirou as ligações irregulares de energia.



Além dessas ações, outras iniciativas já começaram a ser desenvolvidas beneficiando mais de 1.200 feirantes que formam as feiras do Alecrim, Rocas e Carrasco. De acordo com o secretário adjunto de operações da Semsur, Flávio Fonseca, estão previstas outras mudanças como a criação de novas bancas. Elas deixarão de ser de madeira, por não serem higiênicas e ocuparem um grande espaço na feira.



Serão criados também corredores externos para facilitar o carregamento de produtos, ampliando assim, o espaço dentro das feiras. “Queremos melhorar a estrutura física, mas também qualificar os feirantes”, disse o secretário adjunto.



Outra meta é realizar a identificação e cadastramento dos carregadores – trabalhadores que transportam compras. A partir desse trabalho, as pessoas poderão reconhecer e reclamar do servidor, caso ocorra alguma irregularidade, garantindo a segurança para o cliente na hora de levar a feira para casa. Além disso, a secretaria está buscando recursos para que essa ocupação passe a ser reconhecida.



Parcerias

Segundo Flávio Fonseca, a Semsur quer transformar as feiras livres em ponto turístico. Para isso, devem ser fechadas parcerias com diversas entidades para capacitação dos vendedores em relação ao atendimento.



Uma dessas parcerias é com o Banco do Brasil. A proposta é estabelecer mudanças através do microcrédito de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), o mesmo que viabilizou a revitalização da feira de artesanato da Praia do Meio no início do ano.