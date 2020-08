Governador defende estímulo à produção de energia

Elpídio Júnior Eduardo Campos: alerta sobre a importância da ampliação das fontes de energia.

Afirmando que não é um especialista sobre o tema, “mas um curioso e estudioso da questão”, Eduardo Campos acredita que não há como se pensar no desenvolvimento de uma nação sem que ações voltadas à evolução na produção energética sejam implementadas. A clareza nos objetivos da evolução da produção é indispensável, no entendimento do governador.“Não há uma cidade, um estado ou um país desenvolvido sem que se fale em energia, e novas formas de produzi-la”, afirmou o palestrante.Para o Brasil e, especialmente, para o Nordeste, os investimentos em novas formas de produção de energia são de grande importância, e ambos tem as condições necessárias para que o país tenha cada vez menos dificuldades na obtenção de energia. O Brasil é o sexto maior produtor de urânio do mundo, enquanto a região Nordeste tem condições bastante favoráveis para a implantação de usinas solares e eólicas. A ampliação da oferta de energia, na opinião de Eduardo Campos, seria benéfica para todos os setores.“Tudo se encarece quando a energia encarece. O preço de tudo está atrelado ao preço da energia”, explicou.Além de métodos para a evolução na produção de energia, Eduardo Campos também defende que haja estudos para técnicas para a economia de todos os tipos de energia. No entendimento do governador, o Brasil precisa aperfeiçoar ainda mais as técnicas de produção do etanol, onde já é referência mundial, com o objetivo de sair na frente no desenvolvimento de motores à base de hidrogênio.“É um tipo de combustão parecida com a que é feita nos motores a álcool, e o Brasil domina essa tecnologia”, defendeu.