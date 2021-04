Professores grevistas têm ponto cortado

Itaércio Porpino Secretário Ruy Pereira explica motivos do corte.

“A greve se estendeu e não tem mais como compensar as aulas. Em janeiro de 2010, eles (professores) terão que pagar as aulas de todo o mês de março. Como o ano letivo deve começar em fevereiro e as aulas dos dois anos serão emendadas, não haverá tempo se a Educação continuar paralisada”, explicou.Segundo o secretário, as negociações começaram em 12 de fevereiro. Ruy Pereira fez quatro apelos ao sindicato para que não continuem com o processo de greve, pois caso o movimento permanecesse o corte do ponto seria adotado.“Dissemos que quando o governo melhorar a arrecadação, retomaremos a negociação”, justificou o secretário.O que o estado concedeu, soma em mais de R$ 2 milhões na receita do Estado. “Eles querem aumento em meio a um momento de crise”, se indigna o titular da pasta. “O governo e a população não se sentem à vontade para pagar R$ 51 milhões por mês a quem não trabalha”, complementa.Segundo Ruy Pereira, muitos alunos estão migrando das escolas estaduais para as do município, quando não o fazem para a rede privada. E resume: “Quem paga o pato é quem mais precisa do serviço público”.