Ricardo Motta assume liderança do PMN na Assembleia Legislativa

Vlademir Alexandre Ricardo Motta assume função deixada por Raimundo Fernandes.

Atualmente Ricardo é o 1º secretário da Mesa Diretora da Casa. Ele exerce o quinto mandato no Legislativo Estadual. A escolha dele para assumir a liderança do partido pode ter sido motivada, além da proximidade com Robinson, pela habilidade dele com suas bases eleitorais. Ricardo é conhecido como “o Estradeiro” e tem influência em todas as regiões do estado.Na Assembleia, o Partido da Mobilização Nacional é representado pelo presidente da Casa Robinson Faria e os deputados Antônio Jácome e Ricardo Motta.