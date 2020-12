ABC e América pedem apoio da Prefeitura e Governo

Os representantes do Rio Grande do Norte na série B deste ano já começam a se movimentar em busca de recursos para viabilizar a formação de times competitivos para o campeonato. Na tarde desta quinta-feira (19), dirigentes das duas equipes e empresários estiveram reunidos com a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, para buscar patrocínio para a competição.Após tratarem sobre um amistoso que será realizado entre as duas equipes, os dirigentes de ABC e América, acompanhados pelo publicitário Tertuliano Pinheiro, apresentaram o projeto de patrocínio. Para Pinheiro, a vitrine da série B tem que ser aproveitada para a divulgação do estado e de Natal como destinos turísticos.“É uma mídia enorme. Um campeonato importante que é transmitido por grandes emissoras e é noticiado em todos os telejornais a nível nacional, o que demonstra que o patrocínio às duas equipes será benéfico para Natal e para o estado”, acredita Tertuliano Pinheiro.Patrocinados pela mesma empresa ¬– com produtos diferentes –, os dois times já tem preparados os banners publicitários caso as propostas sejam acatadas pelo Governo e Prefeitura. Os valores, entretanto ainda serão negociados.De acordo com Tertuliano Pinheiro, que foi designado pelos clubes para tratar sobre o assunto com a Prefeitura, o secretário de Comunicação Jean Valério o receberá para tratar sobre o assunto. Os recursos para o patrocínio da Prefeitura seriam da própria cota destinada à veiculação de propaganda, já definida pelo orçamento do município. Os valores ainda serão discutidos.“O pedido foi de R$ 100 mil mensais, de abril a dezembro, ao Governo e à Prefeitura (R$ 100 mil para Governo e R$ 100 mil para Prefeitura), mas esse valor vai ser negociado e eles vão apresentar as contrapropostas”, explicou o publicitário, que está esperançoso para respostas positivas de Micarla e Wilma.