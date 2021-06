PF faz apreensão recorde de maconha em 2009 no RN

Comunicação Social da PF/RN

O flagrante aconteceu no início da noite desta segunda-feira(6), quando era feita uma fiscalização de rotina em transportes coletivos da região de Pau dos Ferros/RN.O pedreiro vinha de São Paulo e ao descer na rodoviária daquela cidade chamou aatenção dos agentes pelo tamanho, peso e aparência das malas que carregava. Ao ser abordado, não reagiu, porém, durante o seu interrogatório foi evasivo dizendo que “não sabia que carregava droga nas malas e sim, roupas”.O acusado disse ainda que foi contratado em São Paulo por R$ 200,00 e que uma pessoa iria procurá-lo tão logo chegasse ao destino. Enquadrado na Lei 11.343/06, o pedreiro encontra-se recolhido ao presídio de Pau dos Ferros onde permanecerá à disposição da Justiça.Esta foi a maior apreensão de maconha feita pela Polícia Federal este ano no Rio Grande do Norte.Fonte: Assessoria de imprensa PF/RN