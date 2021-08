Taxista é executado com dois tiros na nuca George Azevedo foi morto na Redinha Velha, na madrugada deste domingo. Polícia investiga se caso foi latrocínio ou acerto de contas.

O taxista George Azevedo de Oliveira, de 31 anos, foi executado na madrugada deste domingo (19), na comunidade da África, Redinha Velha. O crime chamou atenção da polícia pela forma como aconteceu, tendo em vista que os disparos foram efetuados de dentro do próprio carro.



Segundo informações da Delegacia de Plantão da zona Norte, por volta das 4h, a vítima conduzia seu táxi pela travessa Gameleira quando bateu o veículo em uma calçada.



Depois do acidente, constatou-se que George havia recebido dois tiros na nuca. Peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) estiveram no local e informaram que pela localização dos ferimentos, os disparos foram efetuados de dentro do carro.



Com isso, a polícia suspeita que a vítima bateu o carro depois de ser belado. Populares informaram que depois que o táxi se chocou contra a parede da calçada dois homens se aproximaram de motocicleta e resgataram o terceiro.



Este estava dentro do táxi e, provavelmente, foi o autor dos disparos. Apesar das informações, nenhum dos três homens foi identificado, nem a placa da moto em que eles fugiram. A polícia deverá investigar agora se o crime se trata de latrocínio (roubo seguido de morte) ou se os acusados foram apenas matar George Azevedo.