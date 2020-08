Natal sedia Campeonato Nordeste de Tiro Prático no final de semana

Natal é sede do 5º Campeonato Nordeste de Tiro Prático, organizado pela Federação Norte-rio-grandense de Tiro Prático (FNTP) e realizado pelo terceiro ano na capital. Dessa vez, o evento acontece no sábado (7) e domingo (8) no Clube dos Caçadores de Natal (CCN), que fica na Lagoa do Bonfim.

O evento faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Tiro Prático e reúne aproximadamente 160 atiradores de todas as regiões do Brasil e de outros países da América do Sul. O campeonato soma pontos para o ranking nacional.As inscrições foram abertas nas modalidades Pistola, nas categorias Production, Standard e Open. Esta última prevê a modificação da arma com a troca de peças. A modalidade Revólver compreende apenas a categoria Standard, com fator maior ou menor que 170, cálculo feito entre a divisão da velocidade pela ponta do projétil.

O presidente eleito da Federação Norte-rio-grandense de Tiro Prático (FNTP), João Xavier de Oliveira, falou sobre a classificação do RN no ranking nacional. "O nosso Estado tem posição destacada perante a Confederação Brasileira", comentou.

Um exemplo disso são os resultados obtidos nas últimas competições pelos atiradores potiguares. Eduardo Caldas, atual presidente da Federação, é um dos destaques do esporte nos últimos dois anos.

Outro nome de citado é o Manoel Lúcio, campeão brasileiro e 4º lugar individual no Mundial da África do Sul e 1º posto por equipe. Outro destaque é para José Valério, da categoria PT 45, revelação do tiro potiguar.

A competição deste ano começa no sábado (7) a partir das 8h30 e se estende até às 16h30. No domingo (8), o dia para os atiradores começa também às 8h30, com término marcado para as 12h.

Após o campeonato será realizada a entrega dos prêmios que englobam troféus e medalhas para os primeiros colocados.