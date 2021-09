A Petrobras Distribuidora lançou um edital para patrocinar turnês teatrais pelo Brasil. A seleção é exclusiva para peças não inéditas, que estiveram em cartaz nos últimos três anos e que proponham viagens a cidades diferentes às que os espetáculos já se apresentaram. As inscrições podem ser feitas até 1º de maio no Portal BR Para se inscrever, os candidatos devem preencher um manual com a proposta da turnê, a justificativa e o valor requisitado, que não pode ultrapassar R$ 300 mil. O projeto já deve estar inscrito na Lei Rouanet.A verba total prevista é de R$ 12 milhões divididos entre 2009 e 2010.