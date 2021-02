Exame não aponta lesão e Kaká deve jogar contra o Equador

O preparador físico da Seleção, Paulo Paixão, confirmou que Kaká deve mesmo ser liberado para atuar contra o Equador, no domingo. No entanto, o profissional ressaltou que o meia não terá suas condições físicas ideais e, portanto, não deve jogar a partida inteira."Ele não tem nenhum problema ósseo e confio na medicina esportiva do Brasil e nos trabalhos que vamos fazer. Entendo que ele poderá jogar no domingo, mas se isso acontecer, com certeza ele estará fora de suas condições físicas ideais", disse Paixão, cujo argumento é reiterado pelo médico da Seleção, José Luiz Runco."Hoje as chances são de 50%, mesmo sem ter feito tratamento nenhum até agora. O importante é que estamos bastante otimistas", disse o doutor, responsável pela medicina da Seleção Brasileira desde 2001. O técnico Dunga está esperançoso sobre o aproveitamento do craque do Milan."Seremos otimistas e vamos trabalhar com a possibilidade de ele jogar. Se isso não acontecer, temos outros jogadores aqui prontos, por isso chamamos 22", afirmou o treinador, sem desmerecer os outros jogadores do elenco.