Ministra Dilma faz avaliação médica em São Paulo Dilma Rousseff reclamou de fortes dores nas pernas no final da manhã desta segunda-feira. Foi medicada e sentiu um alívio momentâneo.

A Casa Civil da Presidência da República confirmou no início da madrugada de hoje (19) que a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff, viajou na segunda-feira (18) à noite para São Paulo para uma avaliação médica.



Ela reclamou de fortes dores nas pernas no final da manhã. Foi medicada e sentiu um alívio momentâneo. Mesmo com a melhora da dor, seus médicos pediram que a ministra seguisse para São Paulo para passar por uma avaliação mais detalhada no Hospital Sírio Libanês.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado do ocorrido por assessores, às 22h50m, (horário de Brasília). Ele está em viagem oficial à China.



Leia a íntegra da nota à imprensa:



"A ministra Dilma Rousseff viajou agora à noite para o Hospital Sirio Libanês, em SP, para uma avaliação dos médicos que acompanham seu tratamento. A ministra passa bem e maiores detalhes serão fornecidos pelo hospital.

Assessoria de Imprensa da Casa Civil da Presidência da República - Bsb, 18.05.09."