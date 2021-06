Wilma de Faria dá posse a novos auxiliares quarta-feira Gabinete da governadora chegou a marcar para amanhã posse de três auxiliares, mas adiou para completar mudanças

A governadora Wilma de Faria só vai dar posse na quarta-feira, 8, às 10h, aos seus novos auxiliares. O gabinete dela chegou a marcar para amanhã à tarde a posse dos três secretários já confirmados - Vágner Araújo para o Gabinete Civil, Dâmocles Trinta para a Secretaria de Infraestrutura e Nelson Tavares para o Planejamento e Finanças -, mas agora há pouco informou que amanhã Wilma deve anunciar as outras alterações previstas e empossar todos os novos titulares das pastas na quarta-feira. A solenidade será no auditório da Emater. À tarde, às 15h, haverá a primeira reunião do secretariado depois da reforma.



A governadora anunciou sexta-feira as primeiras mudanças na equipe. O anúncio das outras alterações, inicialmente prevista para hoje, foi retardada em função da viagem de Wilma, que hoje cedo seguiu para Minas Gerais a fim de participar do Forum de Governadores do Nordeste e reunião do Conselho Deliberativo da Sudene.



Além de Vágner, Dâmocles e Nelson Tavares, outras possibilidades incluem o nome do deputado Antônio Jácome para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, que ficou vaga com a saída de Marcelo Rosado. Na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura, saí Adalberto Pessoa e entra o substituto Dâmocles Trinta, ex presidente da Companhia Estadual de Habitação (Cehab). No caso de Jácome, a ida de um deputado para a equipe de Wilma servirá para garantir a permanência de Vivaldo Costa (PR) na Assembléia.