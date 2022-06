Caern reduz abastecimento de água em Currais Novos Cidade está sendo abastecida com redução em 50% do volume de água.

O volume de água na sangria do Açude Dourados, que deságua no rio São Bento, provocou inundação na estação elevatória da Caern. Em virtude disso, a cidade de Currais Novos está sendo abastecida com redução em 50% do volume de água, ficando prejudicados os pontos mais altos da cidade.



A estação elevatória está paralisada desde a madrugada desta sexta-feira.



A Caern prevê que a estrutura volte a funcionar em 72 horas, caso não ocorram mais chuvas.



Enquanto isso, o abastecimento da cidade é feito somente pela captação do açude Gargalheiras em Acari.



Patu



A adutora Arnóbio Abreu, que se rompeu próximo à entrada da cidade de Patu, na madrugada de quinta-feira (21), já foi consertada e o sistema de abastecimento de água da cidade foi normalizado no final da manhã de ontem (22).



Na quinta-feira, em virtude de fortes chuvas, a barragem localizada no acesso à cidade de Patu, sangrou, rompeu o asfalto e derrubou o acostamento da pista de uma altura de 4 metros, nas imediações da torre de celular.



Com a queda do acostamento, a tubulação da adutora, que margeia a pista, se rompeu.