Elias Fernandes não assumirá vaga de Getúlio na Assembleia

Maiara Cruz

Apesar de ser o primeiro suplente e portanto ter, legalmente, o direito ao posto, o ex-deputado pretende abdicar da vaga no Legislativo Estadual para continuar na direção geral do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs).Questionado sobre quando poderia deixar o cargo no Executivo, ele afirmou: "Só em abril de 2010, quando devo me afastar para poder me candidatar", informou.A segunda suplente com direito ao cargo seria a também ex-deputada Ruth Ciarlini (PFL), porém ela ocupa hoje a Vice-prefeitura de Mossoró e pode vir a ganhar dois anos à frente da administração do segundo maior município do Estado, já que se cogita a possibilidade de Fafá Rosado, atual prefeita, disputar um cargo no Legislativo, em 2010.O terceiro na "linha de sucessão" de Getúlio Rêgo é o ex-pefelista Salatiel de Souza, radialista e ex-vereador que deixou a legenda para se filiar ao PSB.