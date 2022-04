Moura Sports e América decidem título do Estadual Sub-15 A partida de hoje, no campo do Jiqui, será a terceira das duas equipes, considerando apenas as decisões.

Hoje será conhecido o campeão estadual de futebol da categoria Sub-13: Moura Sports - campeão do primeiro turno - e América - campeão do segundo turno - decidem em partida única o título da competição às 9h no campo do Jiqui, no conjunto do mesmo nome, Zona Sul de Natal. É a terceira vez que os dois clubes se encontram no campeonato este ano, considerando somente as decisões.



Só para lembrar: o Moura Sports foi o campeão do primeiro turno, ao vencer a respectiva decisão contra o América por 2 a 1. A partida foi no dia 25 de março, na preliminar de América x ASSU (válido pela divisão principal).



Já no segundo turno, encerrado no último dia 10, o campeão foi o América, pelos critérios de desempate - a decisão do turno foi contra Moura Sports, e o jogo terminou empatado (2 a 2, gols de Leonardo e Mateus para o América; Ayllan e Luiz Valmir para Moura Sports).



A partida terá arbitragem de Caio Max Vieira, auxiliado por Vinicius de Lima e João Paulo Medeiros; o delegado da partida será Xenófanes Tito.