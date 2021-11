ABC: atacante não vem e promessa de "reforços que a torcida quer"

Vlademir Alexandre

Segundo informações, a motivação seria a forma do contrato proposto. O ABC propôs um acordo até o final do ano enquanto o procurador do atacante queria o empréstimo e caso surgisse alguma proposta o ABC deveria liberá-lo.O dirigente alvinegro afirmou que “o ABC está à procura de outro nome para suprir esta posição (atacante)”. Além disso, Tadeu declarou que o clube pretende trazer quatro jogadores “do jeito que a torcida quer”.Segundo Judas Tadeu, o objetivo é trazer dois meias e dois atacantes para reforçar o clube na disputa da série B. “É claro que estamos com dificuldade para encontrar essas peças e contratá-las”, comentou.O ABC fez o último treinamento visando o clássico-rei da solidariedade contra o América, sexta-feira (1), no Machadão.A equipe está praticamente definida, mas o técnico Heriberto da Cunha quer divulgar a escalação apenas na hora do jogo.