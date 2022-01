Projeto Domingo na Praça volta à Praça Cívica da UFRN O novo evento estreia dia 28 de junho; formato continua praticamente o mesmo.

O projeto Domingo na Praça, que reúne uma vez por mês música, feira de artesanato, literatura e artes plásticas, está de volta a Natal a partir de 28 de junho.



De acordo com a produtora, Cida Campelo, a diferença da nova edição do evento não está no formato, mas no patrocínio: desta vez, a UFRN e a prefeitura de Natal respondem por maior parte da verba, e a iniciativa privada ficou de fora. Isso porque não se interessou: para Cida Campelo, quanto mais patrocinadores, melhor.



Na programação musical haverá presença permanente da Escola de Música da UFRN e apresentação de bandas novas e já conhecidas do público natalense.



No início de cada edição, ainda no período da tarde, o projeto abre espaço novamente para manifestações folclóricas, como Boi Calemba, Pastoril, espetáculos circenses, teatrais e de dança. ‘‘São apresentações que atraem e satisfazem a criançada”, informou Cida, lembrando que a faixa etária do público alvo é de “0 a 80”.



O Domingo na Praça será realizado na Praça Cívica do Campus no último domingo de cada mês.



**Serviço**

Domingo na Praça

Local: Praça Cívica do Campus

Início: 28 de junho

As bandas e artesãos que querem participar do evento devem falar com Cida Campelo pelo telefone 9406.2239