Mais de 40 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes

Ainda na fase inicial de fornecimento de dados, apenas a Prefeitura de Alto do Rodrigues informou o primeiro balanço sobre os prejuízos causados pelas chuvas, até o momento. Ao todo, 251 casas foram danificadas ou destruídas, o que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 223.200,00. No município, 1.548 pessoas foram atingidas, sendo que 386 tiveram que se deslocar para outros locais e 275 estão desabrigadas.Em Mossoró, onde ainda não há um balanço inicial dos prejuízos, 985 pessoas estão desabrigadas, enquanto 1.522 pessoas foram deslocadas. Em Ipanguaçu, que foi uma das cidades que mais sofreu com as enchentes em 2008, o total de pessoas afetadas pelas chuvas é de 5.060, sendo que 234 estão desabrigadas e 620 pessoas deixaram suas casas para ir para outros abrigos. Também não há um balanço inicial dos prejuízos na cidade do Vale do Açu.O município que teve mais pessoas afetadas pelas chuvas, ainda de acordo com os dados da Defesa Civil, é Apodi. Na cidade, 12.741 pessoas foram atingidas pelas chuvas, mas não há registros de desabrigados.Confira a lista dos municípios que têm registros de desabrigados:- 275- 17- 234- 985- 70- 64