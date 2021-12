Presas fogem da delegacia de Nova Parnamirim Cinco detentas fugiram após serrar grade de ferro de uma das celas. Todas continuam foragidas.

A delegacia de Nova Parnamirim, a única da Grande Natal destinada a abrigar presas, voltou a registrar uma fuga de detentas nesta segunda-feira (4). Cinco presas fugiram após serrem uma grade e passar por um vão na área d eventilação da unidade policial.



Segundo agentes da delegacia, as fugitivas são: Rosicleide Rosendo da Silva, Maria José Santos Moraes, Francisca das Chagas Fernandes da Silva, Cláudia da Silva e Ivanúbia Regina da Costa Silva. Até o momento nenhuma delas foi recapturada.



Ainda de acordo com agentes, as presas da delegacia – que está superlotada – tiveram que ser retiradas das celas por causa das fortes chuvas dos últimos dias e estavam no pátio interno da unidade. As fugitivas respondem por assalto, tráfico e porte ilegal de arma.