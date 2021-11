PMDB orquestra barganha por cargos em troca do apoio a Dilma em 2010 Deputados e senadores do partido pressionam o Palácio do Planalto por mais espaço para seus apadrinhados, de olho na sucessão de Lula

O PMDB, maior partido da base do governo Lula, já se articula para barganhar cargos no processo de sucessão do presidente em 2010, operação deflagrada na semana passada, depois que o Planalto reafirmou a sua importância fundamental na eleição do ano que vem.



Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, o PMDB quer condicionar o apoio à pré-candidatura de Dilma Rousseff, entre outras coisas, ao Ministério das Relações Institucionais – hoje ocupado por José Múcio – e ao retorno de afilhados à Infraero. Além de colocar na mesa, claro, o apetite por mais cargos.



Entre os indicados da Infraero demitidos está Mônica Azambuja, ex-mulher do líder do partido na Câmara, deputado Henrique Alves. O nó na Infraero é uma briga com o atual presidente do órgão, brigadeiro Cleonilson Nicácio, que está profissionalizando as diretorias do órgão e demitindo servidores que estão lá por indicação política. Em abril, o brigadeiro aprovou um estatuto de livra a empresa de indicações políticas e montou uma lista de 95 indicados a demitir.



Também foram demitidos nomes como os do casal Oscar Jucá e Taciana Canavarro, irmão e cunhada do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e que estavam na folha da Superintendência de Pernambuco, Ingrid Luck, "afilhada" de Múcio; Eurico Loyo, que era da cota política do falecido deputado Carlos Wilson, ex-presidente da Infraero (PT-PE); Marcos Lomanto, irmão de Leur Lomanto, ex-diretor da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil); Leonardo Soares, indicado pelo ex-presidente do TCU Adylson Motta; e Edgar Brandão, um "apadrinhado" do deputado e ex-presidente da Câmara Arlindo Chinaglia (PT-SP).



A ministra Dilma Rousseff tem feito reuniões com parlamentares de vários partidos da base. Na semana passada, o próprio presidente Lula se reuniu, em ocasiões diferentes, com o presidente da Câmara, Michel Temer, e o do Senado, José Sarney.



Segundo o Estadão, esses encontros já são frutos da orquestração do PMDB para emplacar suas reivindicações. Para esta semana, está previsto um jantar de todos os senadores peemedebistas com Lula.