Cosern não registrou queda de energia no aeroporto na terça-feira Companhia emitiu nota informando que “não houve registro de ocorrência na rede de distribuição de energia na área onde está localizado o aeroporto”.

A Cosern enviou nota de esclarecimento ao Nominuto.com informando que não houve registro de ocorrência na rede de distribuição de energia na área onde está localizado no aeroporto Augusto Severo na madrugada de terça-feira (5). Uma queda de energia fez um voo que vinha de São Paulo abortar um pouso no aeroporto na terça. O voo 3318, da TAM, com procedência de São Paulo, teve que arremeter e sobrevoar a região do aeroporto durante alguns minutos.



Segue a nota de esclarecimento enviada pela Cosern:



"A Cosern informa que em relação à falta de energia ocorrida no último dia 05/05/2009 (terça-feira) no aeroporto Augusto Severo, divulgada na edição de 05/05/2009 na coluna Cidades, não houve registro de ocorrência na rede de distribuição de energia, de competência da Cosern, que atende à área onde está localizado o aeroporto".



Na terça-feira, a assessoria de imprensa da Infraero informou que houve uma queda de energia no gerador do aeroporto durante um minuto. “Como o gerador teve de ser religado, as lanternas de balizamento da pista ficaram apagadas durante 4 minutos. Mas logo em seguida o problema foi resolvido e tudo já está funcionando normalmente”, disse a assessoria.



A assessoria de imprensa da Infraero afirmou ainda que logo após a energia ser religada, a equipe de manutenção do aeroporto foi acionada e fez vários testes na parte elétrica do terminal.