Heriberto da Cunha ressalta preparação para disputa da série B

Elpídio Junior Técnico do ABC alerta para dificuldades na série B.

Ele destacou a importância dos treinamentos que antecedem o primeiro jogo do alvinegro para preparar bem os jogadores não só fisicamente como na parte técnica e clínica. “Assim podemos ter a chance de fazer um bom campeonato, que é disputadíssimo”, disse.Heriberto lembrou que, em alguns momentos, as jogadas nas partidas ficam mais fortes e uma boa preparação dificulta que os atletas sintam problemas de ordem clínica. “Os jogadores estão preparados para superar as dificuldades”, frisou. Para o técnico do ABC, a equipe está “se encorpando” e ele acredita que com a chegada de outros jogadores vai dar mais qualidade ao elenco.Com relação aos desfalques de Sandro e Simão, ambos com problemas musculares, Heriberto da Cunha não escondeu que estes atletas “fazem bastante falta, mas vamos tentar superar a ausência deles. Mesmo assim, o técnico alvinegro espera o quanto antes pela recuperação dos dois jogadores do ABC.Com relação a novas contratações, ele não perde as esperanças na chegada de reforços. "Ainda estamos em busca de um meia e um atacante, ambos com experiência na disputa da série B", afirmou.Tiago Cardoso no gol, Marco Aurélio na lateral, Rodriguinho no meio e Hamilton no ataque. Estas foram as mudanças realizadas por Heriberto da Cunha no treinamento desta terça-feira (5).A equipe tida como titular que vai a campo no Moisés Lucarelli, em Campinas, deve ser formada por Tiago Cardoso; Juninho, Gaúcho e Ben-Hur; Marco Aurélio, Erandir, Rogério, Rodriguinho e Rogerinho; Gabriel e Hamilton.