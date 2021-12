Em 2010, único compromisso é com José Agripino, diz Micarla

Gabriela Duarte ''Uma cidade com tantos problemas não dá tempo para me envolver com política partidária'''

da, que a reeleição do senador José Agripino (DEM) é o único compromisso político que ela tem no momento.A declaração vai de encontro a informações extra-oficiais de que ela estaria construindo, junto com os deputados federais João Maia (PR), e Rogério Marinho (futuro PSDB) e o deputado estadual Robinson Faria (PMN) uma frente política para subir no palanque em 2010.“(Adminstrar) Uma cidade com tantos problemas não dá tempo para me envolver com política partidária”, desconversou. Entre a candidatura de Robinson Faria, João Maia e a senadora Rosalba Ciarlini (DEM) para o governo do estado, ela preferiu os três: “Qualquer um dos três eu tenho certeza que faria um trabalho muito bom.”Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta terça feira (5).