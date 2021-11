Caixa Econômica reduz taxas de juros pela quinta vez no ano O destaque da queda do ônus bancário para clientes da instituição, pessoa física, é no crédito consignado (descontado do salário), com redução de até 31% na taxa mensal.

Logo depois da informação de que o Comitê de Política Monetária (Copom) havia reduzido a taxa básica de juros (Selic) para 10,25% ao ano, a Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou nota com o anúncio de diminuição dos juros de 26 linhas de crédito comercial a partir de segunda-feira (4).



É a quinta redução de juros que a CEF faz este ano. O destaque da queda do ônus bancário para clientes da instituição, pessoa física, é no crédito consignado (descontado do salário), com redução de até 31% na taxa mensal. A antecipação do 13º salário foi reduzida em até 13%, enquanto o penhor caiu de 2,25% para 2,10% ao mês.



O crédito para compra de veículos teve a taxa máxima diminuída de 2,4% para 2,3% ao mês. No crédito pessoal, a taxa mínima foi reduzida de 4,01% para 3,85% e a máxima de 4,46% para 4,31% ao mês. A taxa máxima de juros do cheque especial passou de 6,83% para 6,79% ao mês. As taxas mensais do cartão de crédito rotativo tiveram corte em até 8%. As alterações abrangem a bandeira VISA e Mastercard.



O Banco Itaú também anunciou nova redução das taxas máximas de produtos para pessoas físicas e jurídicas, repassando a seus clientes o corte da Selic. Serão beneficiados os clientes que utilizam empréstimo pessoal parcelado, com queda de 6,89% para 6,81% ao mês, e o cheque especial que cai dos atuais 8,5% para 8,67% ao mês. As reduções passam a valerr a partir da próxima terça-feira (5).