Casos de gripe suína sobem para 1.124, informa OMS Organização Mundial da Saúde reconhece 26 mortes pela doença.

Os casos de gripe suína no mundo subiram de 1.085 para 1.124, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados hoje (5). Ao todo, a OMS reconhece 26 mortes pela doença, sendo 25 no México, que tem 590 casos confirmados, e uma nos Estados Unidos, que registra 286 ocorrências.



Além deles, 19 países já detectaram a presença do vírus da influenza A H1N1. São eles: Áustria (1), Canadá (140), China (1), Costa Rica (1), Colômbia (1), Dinamarca (1), El Salvador (2), França (4), Alemanha (8), Irlanda (1), Israel (4), Itália (2), Holanda (1), Nova Zelândia (6), Portugal (1), Coréia do Sul (1), Espanha (54), Suíça (1) e Reino Unido (18).



A OMS orienta que as pessoas devem lavar sempre as mãos com água e sabão e procurar autoridades de saúde de seus países se tiverem voltado de viagens internacionais e sentirem os sintomas da doença, que são febre acima de 38 graus centígrados, acompanhada de dores de cabeça e no corpo e de congestão nasal. A organização não recomenda a restrição a viagens, a não ser para quem está doente, nem o fechamento de fronteiras.