Estado não paga precatórios há duas décadas

Fotos: Ana Paula Oliveira

Esses dados foram apresentados na manhã desta segunda-feira (4), durante audiência pública, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para discutir sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 12/2006, aprovada no Senado Federal.O texto da PEC, que segue agora para a Câmara dos Deputados, altera a cronologia de pagamentos de precatórios. Precatórios são ordens de pagamento contra a União, Estados e Municípios originadas a partir de decisões judiciais sem mais espaço para recurso.“A OAB entende que esse processo é nocivo aos interesses dos credores, porque institui o não pagamento das dívidas”, disse o presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, Paulo Eduardo Teixeira.Ele acrescentou que espera, sobretudo, dos deputados federais potiguares que deem voto contrário à aprovação da proposta. A PEC está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, ainda sem data para entrar em votação.Advogado há 14 anos do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, Fábio Holanda comentou que passou com o cliente uma verdadeira via-crúcis para receber um débito com o Estado de R$ 100 milhões.“Demos entrada em uma ação judicial em 1995. Conseguimos inscrever em precatório em 1999. Ele foi para o orçamento do Estado no ano seguinte. Porém, só conseguimos receber em 2007 a primeira parcela, depois que 'abrimos mão', através de acordo de 58% do valor do crédito, e dividimos em 36 parcelas mensais”, relatou.Holanda declarou que cerca de R$ 30 milhões estão provisionados pelo Estado este ano para serem pagos. Apesar de reconhecer o esforço que o governo atual vem desempenhando na tentativa de negociar com as partes, ele não acredita que esses valores sejam efetivados.“Os grandes gargalos dos precatórios judiciais são os municípios e os estados. A União tem cumprido e pago em dia os seus”, admitiu.Apesar de terem sido convidados pela OAB/RN, nenhum representante da classe política compareceu à audiência.