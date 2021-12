CBF realiza Seminário de Abertura do Campeonato Brasileiro de 2009 Séries A e B Evento acontecerá nesta quarta-feira (6), às 9 horas, no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro.

A CBF realiza nesta quarta-feira no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a segunda edição do Seminário de Abertura do Campeonato Brasileiro das Séries A e B - em 2008, o Seminário aconteceu em São Paulo.



O Seminário de Abertura do Campeonato Brasileiro das Séries A e B 2009 terá início com os pronunciamentos do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e do ministro de Esportes, Orlando Silva, às 9 horas.



A partir das 9h40, com a palestra do diretor de Registro e Transferência da CBF, Luiz Gustavo Vieira de Castro - "Cinco Problemas Típicos de Registro de Jogadores'' - , o Seminário tratará de temas objetivos, relativos à organização e disputa das competições, tendo como público-alvo os dirigentes dos 40 clubes participantes e dos presidentes das respectivas Federações.



O Seminário terá ainda a participação, como palestrante, do diretor de jornalismo da TV Globo, Luiz Fernando Lima, que tratará do tema "Cinco Observações para a Imagem dos Clubes nas Transmissões".



Haverá também, às 16 horas, mesa redonda com o tema "Receitas de Clubes além dos Direitos de TV", com o encerramento do Seminário acontecendo às 17h45 com palestra do presidente do Clube dos 13, Fábio Koff.