Casos de gripe suína chegam a 985 com 26 mortes confirmadas em 20 países De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 20 países foram atingidos pela doença.

Chegam a 985 os casos de infecção por gripe suína em todo o mundo. De acordo com o último boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) hoje (4), 20 países foram atingidos pela doença.



Apenas o México já confirmou 590 casos e 25 mortes, e os Estados Unidos, 226 casos e uma morte. Canadá e Espanha também permanecem no topo do ranking de países com maior número de registros – 85 e 40, respectivamente.



Outros países que registraram casos de gripe suína sem nenhuma morte são: Áustria (1), China (1), Costa Rica (1), Colômbia (1), Dinamarca (1), El Salvador (2), França (2), Alemanha (8), Irlanda (1), Israel (3), Itália (1), Holanda (1), Nova Zelândia (4), República da Coréia (1), Suíça (1) e Reino Unido (15).