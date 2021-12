SOS: Defesa Civil de Ipanguaçu cria conta para doações a desabrigados

Fotos: Vlademir Alexandre Glória conta que desabrigados precisam de ajuda para reestruturar suas vidas.

De acordo com a coordenadora da comissão, Glória Josefa Bezerra, quatro comunidades foram afetadas e 70% de Ipanguaçu ficou alagada com as chuvas dos últimos dias. Com isso, as autoridades pedem que quem se interessar já pode contribuir para reconstrução do município.O número da conta corrente no Banco do Brasil é 18.730-5 e agência é 2136-9. “Cada cesta básica que a gente doa é no valor de R$ 40. Então, precisamos de dinheiro para ajudar essas pessoas e reconstruir as casas. Para se ter uma idéia, 220 casas ficaram danificadas e 85 destruídas”, informou.Segundo informações da Prefeitura de Ipanguaçu, o prejuízo com as casas chega à R$ 550 mil. “Os danos totais ainda não foram contabilizados porque muitas áreas ainda não conseguimos ter acesso, mas, com certeza é superior a esse valor”, frisou Glória.Além de 70% da cidade ter sido alagada, as comunidades de Japi Assu, Sacramento, Pau do Jucá e Olho D´agua ficaram debaixo da água. A coordenadora da Defesa Civil explicou que Ipanguaçu está localizada entre dois rios, o Assu e o Pataxó.“No ao passado, um lado da cidade foi atingida pelo Assu e o outro pelo Pataxó. Esse ano, foi só o Pataxó, mas intensidade foi tão grande que as águas ultrapassaram para o outro lado”, destacou.