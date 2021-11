DER deverá assinar permissão para transporte intermunicipal A decisão no TJRN também ressaltou que o DER argumenta que haverá ilegalidade, caso seja prorrogado o contrato de permissão em debate.

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) assinasse um contrato de permissão de serviço público do tipo transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.



O DER moveu Apelação Cível (Nº 2009.001455-6), sob o argumento, entre outros pontos, que não há possibilidade de prorrogação do contrato de permissão de transporte de passageiros e nem da assinatura de outro com prazo divergente do previsto no edital de licitação, conforme pleiteado pela autora, por ausência de respaldo legal.



Afirma que o item 2.10 do edital testifica que a exploração do serviço público de transporte vigoraria por 36 meses, com possibilidade de prorrogação, uma única vez, por metade desse tempo.



Acrescenta ainda que a autora da ação não tem o direito de explorar a linha interestadual de transporte por período superior ao previsto no instrumento convocatório (edital), sob pena de violação ao princípio constitucional de licitação pública.



O relator do processo no TJRN, o Juiz convocado Ibanez Monteiro, de início, enfatizou que cumpre destacar que a parte autora demonstra que estaria ocorrendo, por parte da Administração Pública, ofensa ao princípio da Isonomia, por causa da celebração de contratos, realizados com outros permissionários, com duração diferenciada sem razão justificada, fato tal não contestado pela Entidade.



“Sendo assim, presume-se que há acordos celebrados com alguns licitantes com termo de permissão de dez anos, deixando a Administração de realizar contratos similares com os demais participantes do certame, revestindo-se tal ocorrência numa afronta ao princípio da isonomia”, destaca o magistrado.



A decisão no TJRN também ressaltou que o DER argumenta que haverá ilegalidade, caso seja prorrogado o contrato de permissão em debate. “Entretanto, o contrato resultou de prévia licitação (vencida pela autora), sendo realizada, por consequencia, a celebração de contrato que atende à ordem legal e constitucional”, enfatiza o magistrado no mérito do processo.